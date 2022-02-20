Gergerlioğlu'dan Bekmezci paylaşımı: Dinlemedi vicdansızlar

Türkiye’deki cezaevlerinde bir hasta tutuklunun daha cenazesi çıktı. Adli Tıp Kurumu’nun ‘infaz erteleme’ raporuna rağmen tahliye edilmeyen 83 yaşındaki ağır hasta Yusuf Pekmezci hayatını kaybetti.









İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Pekmezci’nin tahliyesi için defalarca Adalet Bakanlığı ve savcılığa çağrıda bulunmuştu ancak hiç bir netice alamadı. Gergerlioğlu, Pekmezci’nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Defalarca ahlak ve vicdana çağırdım, olmadı. Defalarca ölen mahpusları hatırlatıp “mahpusken ölmesin, tahliye edin artık”dedik! Dinlemedi vicdansızlar! Sonunda yoğun bakımlık oldu, İstanbul ATK bile tahliye verdi, etmediler, bu gece zalimliklere pes etti, öldü [email protected] ” dedi.













Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu nasıl skandal? @bybekirbozdag Ağır hasta Yusuf Bekmezci’nin tahliye edilmesi gerektiğini defalarca söyledik, inatla edilmiyor. Sonunda yoğun bakımlık oldu!!! İnsan bir utanır da artık tahliye eder, 46 gün oldu!!” ifadelerini kullanmıştı.



