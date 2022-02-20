Soylu destekli Milli Beka Hareketi'nde 5 milyon TL'lik dolandırıcılık şoku

Gazateci Erk Acaer Twitter hesabından, ”Tarkan ve Sezen Aksu’ya tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi’nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın, bölgede 5 milyon TL dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştı. İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yapıyordu. Soylu ve MBH Genel başkanı ile birlikte” ifadelerini kullandı.
İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yaptığı belirtilen Barkın’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları da ortaya çıktı.
Milli Beka Haeketi geçtiğimiz günlerde sanatçılar Sezen Aksu, Mustafa Sandal ve Tarkan'a yönelik tehditleri ile gündeme gelmişti. Diğer yandan Milli beka Hareketi'nin gündeme gelişi Metin Külünk-Süleyman Soylu kavgası ile olmuştu.
SOYLU-KÜLÜNK GERİLİMİ
Başkan Murat Şahin, 2020 yılında AKP’li Metin Külünk’ün, derneğine baskın yaptırıp tehdit ettiği videoyu paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Sonrasında ise Şahin hakkında çıkan iddialar ise dikkat çekti.
Soylu ve Külünk geriliminde Soylu’nun savunmacılığını üstlenen Şahin, Twitter hesabından 22 Ağustos’ta paylaştığı videoda, AKP MKYK üyesi Metin Külünk’ün önce kendisini arayıp tehdit ettiğini daha sonra ise yanında 5-6 kişiyle derneğe gerelerek kendilerine saldırdığını iddia etmişti.
Şahin, Metin Külünk‘e yakın bir instagram hesabının Soylu’ya yönelik hakaretlerine karşılık verdiği gerekçesiyle bu saldırının gerçekleştiğini öne sürdü.
Olay sonrası Soylu’ya hakaret eden instagram hesabının sahibi Erdal Yılmaz ve Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin’in gözaltına alındığı haberleri kamuoyunda yayılmış, Şahin’in aracında polis çakarı, polis telsiz ve kimliği bulunduğu iddia edildi.
SOYLU’NUN OĞLU İLE FOTOĞRAF
Soylu’yu tanımadığını paylaştığı bir videoda dile getiren Şahin, 2019 yılında Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.