Soylu destekli Milli Beka Hareketi'nde 5 milyon TL'lik dolandırıcılık şoku

Gazateci Erk Acaer Twitter hesabından, ”Tarkan ve Sezen Aksu’ya tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi’nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın, bölgede 5 milyon TL dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştı. İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yapıyordu. Soylu ve MBH Genel başkanı ile birlikte” ifadelerini kullandı.







İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yaptığı belirtilen Barkın’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları da ortaya çıktı.















Milli Beka Haeketi geçtiğimiz günlerde sanatçılar Sezen Aksu, Mustafa Sandal ve Tarkan'a yönelik tehditleri ile gündeme gelmişti. Diğer yandan Milli beka Hareketi'nin gündeme gelişi Metin Külünk-Süleyman Soylu kavgası ile olmuştu.