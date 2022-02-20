Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: Donetsk'te patlama sesleri duyuldu /20 Şubat 2022 13:22

Reuters: Donetsk'te patlama sesleri duyuldu

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

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Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın aktardığına göre; bölgedeki bir hoparlör yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, patlamaların kaynağı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna dışişleri bakanı Dymtro Kuleba dün yaptığı açıklamada, perşembe gününden bu yana doğudaki cephe hattında ayrılıkçı mevzilerden yoğun topçu bombardımanına rağmen ülke güçlerinin itidalli hareket ettiğini söyledi.

Donetsk'te önceki akşam saatlerinde de bir araç infilak etmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ
Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor. 

TARASOVSKY BÖLGESİNDE UKRAYNA MERMİSİ İDDİASI
Bir başka gelişmede Rus devlet medyası, bir Ukrayna mermisinin, Mityakinskaya köyü yakınlarında, Rostov şehrinin Tarasovsky bölgesindeki Rus egemen topraklarına indiğini iddia etti. Kimse zarar görmezken, Kremlin medyası fotoğrafları, Ukrayna ile uluslararası sınırdan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta küçük bir krateri gösterdi.

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