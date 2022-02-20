Erdoğan'ın doğum gününde açılacaktı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 'yine' değişti

Açılış tarihi için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat seçilen Çanakkale Köprüsü'nde ikinci kez tarih değiştirildi. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin ilk planlandığı şekilde 18 Mart'ta olacağını açıkladı.





Cumhuriyet'in haberine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi üçüncü defa değişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta açılması planlanan köprünün tarihini yine değiştirmiş kendi doğum gününü seçmişti.







Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olaydan sonra Erdoğan açılış tarihinin yeniden değiştirdiğini duyurdu.





"VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ ÜZERİNE…"

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında “Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.















