Gıda fiyatlarındaki patlamayı en iyi anlatan haber bu!..









Zira Türkiye'de gıda üretimi için gereken unsurların büyük bir kısmının fiyatı küresel olarak, dolarla belirleniyor.









Böyle olunca Türk Lirası'nın son yıllardaki hızlı değer kaybı, yani doların TL karşısında değer kazanması Türkiye'de gıda fiyatlarının daha hızlı artmasına yol açtı.









Türkiye'deki gıda enflasyonu Kasım 2022'de yüzde 102 ile rekor kırdıktan sonra bir miktar gerilese de bu, gıda fiyatlarının gerileyeceği anlamına gelmiyor; sadece fiyatlardaki artış hızının yavaşladığına işaret ediyor.













Fiyatlar ve tarifler nasıl tespit edildi?

Yukarıdaki interaktif grafikte kullanılan yemekler, kırmızı et, beyaz et, balık, bakliyat ve farklı sebze türlerini içerecek şekilde seçildi.

Maliyet hesaplamasında tuz, karabiber ve su gibi her mutfakta bulunan, neredeyse hemen her yemekte kullanılan ve maliyetleri çok düşük olan malzemeler eklenmedi.









Bu yüzden Ocak 2023 maliyetleri için et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden, geri kalan malzemelerin fiyatları ise Şok marketlerinin internet sitesinde yer alan fiyatlardan hesaplandı.







