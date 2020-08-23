Giresun'daki felaketin bilançosu ağırlaşıyor

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İş yerlerinde yaklaşık 2 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Gece boyunca selin etkili olduğu ilçede gün ağarınca selin geriye bıraktığı moloz, taş, odun ve sürüklediği araçlar ile balçık kaldı.

* Hem çarşı tarafı hemde dere tarafı taştı. Çok korktuk. Helikopter ile bizi kurtarın diye bağırdık. Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık. Evimizin merdivenleri suyla doldu. O şekilde bekledik geçsin diye. Arabamız gitti.

Dereli ilçesi sakinleri dün akşam meydana gelen selde yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattılar.

Eşim de arabanın içinde gidiyordu zor kurtardık. Yağmur birden bastırdı. Evim birinci kattaydı kütükler pencereyi kıracak diye korktuk. Eşimin arkadaşı kayboldu.





* Mağazaya sığınmış su gelince pencereyi patlatarak onu da almış götürmüş. Dükkanın demirlerine sarılmış bir çocuk gördüm. Ama sonra o çocuğu göremedim. Herhalde o çocukta gitti.





ARAÇLAR DEREYE DÖKÜLDÜ





Mustafa Vıcıl ışıkları yanan arabaların sürüklendiğini belirterek şöyle konuştu:





* Su yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı. Taksi durakları daha sonra araçlar sürüklenmeye başladı.





* Bazı araçlar dereye döküldü. Bazı arabaların ışığı yanıyordu inşallah içinde insan yoktur.





* Bütün dükkanları su kapladı. Dükkanlar su ve balçıkla doldu. Malzemeler gitti. Rabbim beterinden korusun









DÜKKANIM GİTTİ





Ahmet Aslım ise “Dün akşam saat 6’dan sonra yağan yağmur sonrası ilçe bu hale geldi. Dükkanım gitti maalesef. Her şey gitti hiçbir şey kalmadı. Dükkanların yarısına kadar su çıktı” ifadelerini kullandı.









5 JANDARMA KAYIP





Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulundukları araçla dereye düşerek kaybolan 5 jandarma görevlisi ile bir iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin sulara kapıldığı alan da havadan görüntülendi.





Yoldaki kopmanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 jandarmanın sulara kapıldığı yerdeki arama çalışmalarını gece yerinde inceledi.