Gizli askeri harita görüntülendi, Yunanistan karıştı

Sözcü'de yer alan habere göre SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, “documentonews” haber portalına yaptığı açıklamada, yakıt depolarının güvenliğine ilişkin denetimin Milli Savunma Bakanlığındaki bir siyasi tarafından yapılmasının Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.



Bu denetimlerin Silahlı Kuvvetler tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirten Apostolakis, şunları kaydetti:



“Bakan Yardımcısı, gizli bilgilerin idaresinde ise yakıt depoların tam yerlerinin belirtildiği gizli haritanın önünde görüldüğü bir fotoğrafla ciddi bir ihlal yapmıştır.”



MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ



Yunanistan’ın Magnisia bölgesindeki yangın kontrolden çıkarak askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu.



Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları kırılmıştı.



Hardalias, patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.