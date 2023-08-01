Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe sürprize izin vermedi! Konferans Ligi’nde tur geldi… /01 Ağustos 2023 23:51

Fenerbahçe sürprize izin vermedi! Konferans Ligi’nde tur geldi…

Temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova'daki rövanş maçında Zimburu'yu 4-0 yenerek turladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda İstanbul’da 5 golle mağlup ettiği Zimbru’yu deplasmanda da 4 golle yıktı.

Toplamda 9-0’lık skor elde eden sarı lacivertliler bir üst tura yükseldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren Moldova’daki mücadelenin ikinci yarısı yeni transfer Dusan Tadic’in golüyle başladı.

BATSHUAYİ 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Ceza sahası içinde kaleciden dönen topu önünde bulan Tadic, Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti.

56. dakikada bu kez gecenin etkili ismi Batshuayi sahneye çıktı. Tecrübeli golcü şık bir golle farkı 2’ye çıkardı.

3 dakika sonra bir kez daha sahne alan Batshuayi arka direkte ağları buldu ve skoru 3-0’a getirdi.

77’de İsmail Yüksek ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla kaleciyi avladı ve maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur’a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe’nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.

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