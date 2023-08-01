Kabin memuru Hollanda’ya iltica etti: Ben Serhat gidiyorum

Enflasyon nedeniyle iltica başvurusu Avrupa’da ilk defa gerçekleşirken, iltica hakkının kabul edilmesi de bir ilk oldu.





KABİN MEMURU DA GİTTİ

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en çok iltica edenler listesinde Türk vatandaşları, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının ardında üçüncü sıraya yerleşti.2022 yılında 58 bin Türk vatandaşı AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusu yaptı. Türk vatandaşları 2021 listesinde beşinci sırada yer aldı.Euronews sitesinin haberine göre, 2022’de 2021 yılına göre AB’ye ilk iltica sayısı yüzde 64 yükseldi. Türk vatandaşlarından gelen başvurusu sayısı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 150 artış gösterdi.Ekonomik darboğazın neden olduğu Türkiye’den kaçışlarda, 15 Temmuz sonrası artan baskı ve zulümlerin de etkisi büyük.Derin bir krizin içerisinde bulunan Türkiye’deki gelişmeleri Avrupa ülkeleri de yakından takip ediyor.İsviçre, Şubat ayında Türkiye’deki enflasyonu iltica sebebi gösteren bir mültecinin iltica talebini kabul ettiğini açıkladı.Ülkede Türkler’in ilticalarının hızla arttığını belirten İsviçreli yetkililer, bu durumu siyasi sebeplerin yanında zamlar, geçim sıkıntısı ve enflasyondan kaçış olarak açıkladı.Pegasus’ta kabin memuru olarak çalışan Serhat Temel, İstanbul-Amsterdam uçuşu sonrası Hollanda’ya iltica talebinde bulundu. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Temel, paylaşımında “Ben Serhat gidiyorum” notunu düştü.Pegasus Havayolları’nda görev yapan Serhat Temel isimli kabin memuru, İstanbul-Amsterdam uçuşu sonrası pasaport polisine giderek iltica talebinde bulundu.Temel, o anları Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Temel, mesajında şunları kaydetti:“Hepinize merhaba, an itibari ile Türkiye’deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye’deki şartlar gerekse mevcut düzen, mülteciler, mafyalar, fırsatçılar ve artık orada insanların sokakta yürürken bile öldürüldüğü ülkede yaşamayı kabul etmiyor ve istemiyorum. Köpeklerime iyi bakın; ara sıra ziyaretlerine gidin, benim yerime öpün, koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ben Serhat gidiyorum. Maceram buraya kadar size hayatınızda başarılar.”