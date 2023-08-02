Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Altın Konseyi raporu ile ortaya çıktı: Merkez Bankası 132 ton altın satmış /02 Ağustos 2023 00:24

Dünya Altın Konseyi raporu ile ortaya çıktı: Merkez Bankası 132 ton altın satmış

Kasasındaki dövizleri bitiren Merkez Bankası'nın altınları da sıfırlamaya başladığı ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyi raporuna göre Merkez Bankası 3 ayda 132 ton altın satmış.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre seçim öncesi dövizi belli bir seviyede tutmak için kasasındaki dolarları eriten Merkez Bankası (MB), şimdi de yüklü miktarda sattığı altınlar nedeniyle gündemde. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, Merkez Bankası ikinci çeyrekte 132 tonluk altın sattı.

MERKEZ BANKASININ BÜYÜK SATIŞLARI RAPORDA

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, merkez bankalarının altın talebi, Türkiye’nin büyük çaplı satışlarının diğer bölgelerdeki alımları gölgede bırakması sonrası art arda üçüncü çeyrekte geriledi. ekonomim.com’da yer alan habere göre, merkez bankalarının net alımları ikinci çeyrekte yüzde 64 düşüşle 103 tona geriledi. Bu durum talebi bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine çekti.

Bunun temel nedeni olarak ithalatın kısıtlanması sonrası yerel piyasasına 132 ton altın sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) büyük satışları gösteriliyor.

TÜKETİCİLER YATIRIM AMAÇLI ALTINA YÖNELDİ

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, ülkedeki yüksek enflasyon ve seçimler nedeniyle oluşan istikrarsızlık endişelerinin bu yıl altın için tüketici talebinin tırmanmasına neden olduğu belirtildi.

Bu yıl gerçekleşen merkez bankası alımları, sıkı para politikasının baskısı altında kalan altın fiyatlarına destek sağlamıştı.

2022’nin ikinci yarısında kurumların rekor alımları, büyük yatırımcıların satışlarının etkilerinin sönümlenmesini sağlamış ve değerli metalin birçok fiyatlama modeline göre primli fiyatlardan işlem görmesine neden olmuştu.

ÇİN, SİNGAPUR, POLONYA MERKEZ BANKALARI BÜYÜK ALIMLAR YAPTI

Konseyin raporuna göre, bu alımın devam etmesi, bu yıl altının görünümünü belirleyecek anahtar faktör olacak. İkinci çeyrekte Türkiye’nin yanında Çin, Singapur ve Polonya merkez bankalarının gerçekleştirdiği büyük alımların fiyatların yukarı yönlü destek görmesinde etkili olmuştu.

WGC, bu yıl merkez bankası talebinin 2022’deki rekorun kabaca yarısı olmasını bekliyor. Rapora göre bu, yine de 500 tondan fazla satın alım anlamına geliyor.

WGC Stratejisti John Reade, “TCMB’nin ticari bankalara likidite sağlamak için altın satmasının tekrarını göreceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir üçüncü çeyrek rakamı görmeyi bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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