Dünya Altın Konseyi raporu ile ortaya çıktı: Merkez Bankası 132 ton altın satmış

BOLD MEDYA'da yer alan habere göre seçim öncesi dövizi belli bir seviyede tutmak için kasasındaki dolarları eriten Merkez Bankası (MB), şimdi de yüklü miktarda sattığı altınlar nedeniyle gündemde. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, Merkez Bankası ikinci çeyrekte 132 tonluk altın sattı.





Bunun temel nedeni olarak ithalatın kısıtlanması sonrası yerel piyasasına 132 ton altın sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) büyük satışları gösteriliyor.





2022’nin ikinci yarısında kurumların rekor alımları, büyük yatırımcıların satışlarının etkilerinin sönümlenmesini sağlamış ve değerli metalin birçok fiyatlama modeline göre primli fiyatlardan işlem görmesine neden olmuştu.





Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, merkez bankalarının altın talebi, Türkiye’nin büyük çaplı satışlarının diğer bölgelerdeki alımları gölgede bırakması sonrası art arda üçüncü çeyrekte geriledi. ekonomim.com’da yer alan habere göre, merkez bankalarının net alımları ikinci çeyrekte yüzde 64 düşüşle 103 tona geriledi. Bu durum talebi bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine çekti.Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, ülkedeki yüksek enflasyon ve seçimler nedeniyle oluşan istikrarsızlık endişelerinin bu yıl altın için tüketici talebinin tırmanmasına neden olduğu belirtildi.Bu yıl gerçekleşen merkez bankası alımları, sıkı para politikasının baskısı altında kalan altın fiyatlarına destek sağlamıştı.Konseyin raporuna göre, bu alımın devam etmesi, bu yıl altının görünümünü belirleyecek anahtar faktör olacak. İkinci çeyrekte Türkiye’nin yanında Çin, Singapur ve Polonya merkez bankalarının gerçekleştirdiği büyük alımların fiyatların yukarı yönlü destek görmesinde etkili olmuştu.WGC, bu yıl merkez bankası talebinin 2022’deki rekorun kabaca yarısı olmasını bekliyor. Rapora göre bu, yine de 500 tondan fazla satın alım anlamına geliyor.WGC Stratejisti John Reade, “TCMB’nin ticari bankalara likidite sağlamak için altın satmasının tekrarını göreceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir üçüncü çeyrek rakamı görmeyi bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.