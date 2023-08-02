Samanyolu Haber /Gündem / Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı /02 Ağustos 2023 00:32

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. tutuklandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre, milli voleybolcu Hande Baladın’a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik, Instagram kullanıcısı Mustafa N., sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Mustafa N., Hande Baladın’a yönelik, “Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı…”, “Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(…) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok” şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BAKIRKÖY’DE YAKALANDI

Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.’yi Bakırköy’de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N., “tehdit ve hakaret” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa N., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Mustafa N. “Silahla tehdit” suçundan tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit ettiği öne... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:25