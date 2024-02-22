Göçe zorlanan hayatlar: İzleyenler Exodus için ne dedi?

Bold Medya'da yer alan habere göre Kıbrıs asıllı İngiliz yönetmen Serkan Nihat’ın göç, mültecilik ve sürgün konularına odaklanan filmi Exodus’un dünya premiyeri, Berlinale European Film Market kapsamında gerçekleştirildi.



Çekimleri Londra, Kıbrıs ve İstanbul’da yapılan; Denis Ostier, Ümit Ülgen, Selen Cabel, Dilan Derya Zeynilli, Murat Zeynilli, Doğa Çelik, Günce Ateş, Azra Çiftçi’nin rol aldığı Exodus, insanlık tarihinin en önemli sorunlarından biri olan göç, mültecilik ve sürgün edilme konularını anlatıyor.



KHK hukuksuzluğu, baskılar ve gözaltılar gibi Türkiye gerçeklerinin cesurca anlatıldığı film Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelerden gelen değişik meslek gruplarından ve etnik kesimlerden insanların Avrupa’ya geçiş sırasında aralarında kurulan bağa odaklanıyor. Bu sırada oyuncuların karakterleri ve hikayeleri de akıcı bir şekilde anlatılıyor. Türkiye’de konuşulması zor konuları da açıkça anlatan filmin çekiminde yaşanan zorluklarsa tam da verilmek istenen mesajı anlatacak cinsten.