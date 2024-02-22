Samanyolu Haber /Dünya / Göçe zorlanan hayatlar: İzleyenler Exodus için ne dedi? /22 Şubat 2024 22:43

Göçe zorlanan hayatlar: İzleyenler Exodus için ne dedi?

KHK hukuksuzluğu, baskılar ve gözaltılar gibi Türkiye gerçeklerinin cesurca anlatıldığı Exodus filminin dünya premiyeri geçtiğimiz günlerde Berlinale European Film Market kapsamında gerçekleştirildi. Bol Plus kanalı Exodus'un yapım ekibi ve oyuncularıyla konuştu.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Kıbrıs asıllı İngiliz yönetmen Serkan Nihat’ın göç, mültecilik ve sürgün konularına odaklanan filmi Exodus’un dünya premiyeri, Berlinale European Film Market kapsamında gerçekleştirildi.

Çekimleri Londra, Kıbrıs ve İstanbul’da yapılan; Denis Ostier, Ümit Ülgen, Selen Cabel, Dilan Derya Zeynilli, Murat Zeynilli, Doğa Çelik, Günce Ateş, Azra Çiftçi’nin rol aldığı Exodus, insanlık tarihinin en önemli sorunlarından biri olan göç, mültecilik ve sürgün edilme konularını anlatıyor.

KHK hukuksuzluğu, baskılar ve gözaltılar gibi Türkiye gerçeklerinin cesurca anlatıldığı film Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelerden gelen değişik meslek gruplarından ve etnik kesimlerden insanların Avrupa’ya geçiş sırasında aralarında kurulan bağa odaklanıyor. Bu sırada oyuncuların karakterleri ve hikayeleri de akıcı bir şekilde anlatılıyor. Türkiye’de konuşulması zor konuları da açıkça anlatan filmin çekiminde yaşanan zorluklarsa tam da verilmek istenen mesajı anlatacak cinsten.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Göçe zorlanan hayatlar: İzleyenler Exodus için ne dedi? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:16