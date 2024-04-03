Google gizli sekmedeki kayıtları silecek

Google, önerilen yasal anlaşmanın şartları uyarınca milyarlarca kaydı silmeyi ve kullanıcıları takip etme yetkisine bazı kısıtlamalar getirmeyi kabul etti.

Anlaşma, teknoloji devini ‘özel modda’ gezinirken bile kullanıcı verilerini toplayarak insanların gizliliğini ihlal etmekle suçlayan ABD’de 2020 yılında açılan toplu davayı çözmeyi amaçlıyor.



Davada 5 milyar dolar tazminat talep edilmişti. Google, insanların gizliliğini ihlal etmediğini iddia etse de anlaşmayı destekliyor. Ve davaya yanıt olarak zaten bazı değişiklikler yaptı.







Veri silme işlemi Amerika Birleşik Devletleri dışında da geçerli olacak.

Ocak ayında, iki tarafın davayı çözme planlarını açıklamasından kısa bir süre sonra şirket, kullanıcılar özel olarak arama yapmayı veya ‘gizli’ ayarını kullanmayı tercih ettiğinde bile kullanıcı verilerini takip ettiğini açıkça belirtmek için açıklama kısmını güncelledi.



Bildiğiniz gibi bu mod, tarama etkinliğini kullanılan makineye kaydetmediği için biraz daha fazla gizlilik sağlıyor.







BBC’nin haberine göre, topladığı ‘yüz milyarlarca’ özel tarama verisi kaydını silmeyi kabul eden Google sözcüsü Jorge Castaneda yaptığı açıklamada, şirketin herhangi bir tazminat ödemeyeceğini belirterek “Her zaman haksız olduğuna inandığımız bu davayı sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hiçbir zaman bir kişiyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir şekilde kişiselleştirme amacıyla kullanılmamış eski teknik verileri silmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.