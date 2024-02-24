Görüntüleri gündem olmuştu: Mauro Icardi'ye kötü haber!

Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki 'hakareti' sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.





"Hukuk Müşavirliği’nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Mauro Icardi penaltıdan takımının üçüncü golünü kaydetmişti. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü tarafftarları ile Arjantinli golcü arasında gerginlik yaşanmıştı.Ankaragücü tribünlerinden kendisine doğru fırlatılan su şişesi sonrası Mauro Icardi'nin, taraftarlara uygunsuz bir harekette bulunduğu iddia edilmişti. Icardi'nin bu hareketi, sosyal medyada gündeme oturmuştu.