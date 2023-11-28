Samanyolu Haber /Dünya / Görüşmeyi iptal eden Sunak, Miçotakis’i kızdırdı /28 Kasım 2023 00:41

Görüşmeyi iptal eden Sunak, Miçotakis’i kızdırdı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Miçotakis, iptalle ilgili tepkisini dile getiren bir açıklama yaptı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, “İngiltere Başbakanı’nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum” ifadesini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere’nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, “Yunanistan’ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere’ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis’in salı yerel saatle 12.45’te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Miçotakis bu akşam İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu’daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.



ELGİN MERMERLERİ TARTIŞMASI

Atina Akropol’ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra’da Britanya Müzesi’nde yer alıyor. 1800’lü yılların başında İstanbul’da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere’ye götürmüştü.

Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

Miçotakis, önceki gün Elgin Mermerleri’nin Yunanistan’a geri gönderilmesi gerektiğini belirtmişti. Yunanistan Başbakanı'nın konuyu Sunak ile yapacağı görüşmede de gündeme getireceğini belirtilmişti.
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