Samanyolu Haber /Dünya / İsrail basını: Netanyahu darbeden endişe ediyor /28 Kasım 2023 01:27

İsrail basını: Netanyahu darbeden endişe ediyor

İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğunu yazdı.

SHABER3.COM

İsrail’deki Ynet haber sitesine göre, lideri olduğu Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki milletvekilleriyle görüştü.

“EMİN OLMAK İSTEDİ”

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu’nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

“GİZLİ BİR TARTIŞMA SÜRÜYOR”

İsrail siyasetinde Başbakan’a yöneltilen “Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi” yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud’da Netanyahu’nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu’nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

İSTİFA ÇAĞRILARI

İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırıyla insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesinin ardından İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için çağrılar yapmaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail basını: Netanyahu darbeden endişe ediyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:04:41