Affedilen Tanju Özcan’dan yeniden adaylık cevabı

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Yücel ayrıca yarın bitecek olan CHP Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvuruları 5 Aralık’a kadar uzatıldığını duyurdu.





Af talepleriyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Yücel, “Af talepleriyle ilgili içinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da dahil olduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. Ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi” dedi.





Bir gazetecinin “Tanju Özcan’ın af kararıyla ilgili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?” sorusuna Yücel, “Böyle bir görüşme olduğunu biliyorum. Sayın Tanju Özcan’ın affını PM gündemine getirmeden önce böyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönem Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum” cevabını verdi.





CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00’de toplandı. Toplantının ardından bir araya gelen CHP Parti Meclisinde Tüzük Kurultayı tarihi ve bağışlanma talepleri gündeme geldi.Tüzük Kurultayı tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, “4 Eylül 2024 tarihinde Parti Meclisimizi Sivas’ta toplama konusunda karar aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde Tüzük Komisyonumuz son toplantısını yaparak, 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde Tüzük Kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. 9 Eylül’de Tüzük Kurultayımız sonrasında da Program Kurultayımızın hazırlığına yönelik ilk toplantımızı yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP PM’nin ‘af’ kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Baba Evi’ne döndüm” diyen Özcan “Her şey çok daha güzel olacak” vurgusu yaptı. Özcan, bağlandığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin “Sizi yeniden belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz?” sorusuna “Muhtemelen evet” yanıtını verdi.