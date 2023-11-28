Samanyolu Haber /Gündem / Yine ev sahibi kiracı kavgası: Baltayla saldırdı /28 Kasım 2023 02:05

Yine ev sahibi kiracı kavgası: Baltayla saldırdı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İ.A.'nın, yeni satın aldığı evde oturan kiracı S.H.D.'den daireyi boşaltmasını istemesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında İ.A., otomobilden aldığı balta ile saldırdığı kiracıyı yaraladı.

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Kartepe ilçesinde 2 ay önce bir apartman dairesi satın alan ve doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.’den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre S.H.D. ise evden çıkmak için yasal olarak 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süreçte evi boşaltacağını söyledi.

BULUŞUP KAVGA ETTİLER

Dün telefonla kiracısını arayan İ.A. bir an evvel evi boşaltmasını istemesi üzerine tartışan taraflar daha sonra evin önünde buluştu. Konuşma sırasında taraflar tekme ve yumrukla kavga ederek birbirlerini darbetti.

BALTAYLA SALDIRDI

Yaşanan arbede sırasında İ.A. arabasının bagajından baltasını alarak S.H.D.ye saldırdı. Kiracı balta darbeleriyle yaralanırken olaya müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.H.D. hastaneye kaldırılırken, İ.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. S.H.D. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 AY SÜRESİ OLDUĞUNU HATIRLATTI

Tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine emniyette ifade veren S.H.D., İ.A.’nın kendisine, “Evimden çıkacaksın, eğer çıkmazsan ben seni nasıl çıkaracağımı biliyorum” dediğini, kendisine 6 ay süresi olduğunu hatırlatması üzerine balta ile saldırdığını söyledi.

“BALTAYI ALDIKTAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM”

Balta ile saldıran İ.A.’nın ise emniyetteki ifadesinde yaklaşık 2 ay önce evi satın aldığını, başka oturacak evi olmadığı için kendisinin yerleşeceğini kiracıya bildirdiğini söyledi.

Kiracısı S.H.D.’nin ise 6 ay içinde hatta daha erken çıkabileceğini söylediğini belirten İ.A., kayınpederinin evinde kaldığını ve kiracısına ihtarname gönderdiğini anlattı.

Olay anını da anlatan İ.A, telefonla aradığı kiracısı S.H.D.’nin kendisine küfür ettiğini belirterek, “Beni buradan kimse çıkaramaz, buraya gel dediğini” söyledi. S.H.D. ile konuşmak istediğini ancak karşılığında kendisine saldırdığını ve bu sırada çevreden toplanan birçok kişi tarafından darbedildiğini belirterek, kendisini korumak için arabasında bulunan baltayı aldığını, ancak ondan sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Ev sahibi İ.A. ve kiracısı S.H.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın gerçekleştiği binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.’nın baltayı alıp kiracısı ve yanında bulunan kişilere doğru gittiği, balta ile vurduğu anlar yer aldı.
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