4,2 milyar dolara mal olmuştu! Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nu yuttu

























Sözcü'den Elif Çavuş ile İsmail Akduman'ın haberine göre Doğu Karadeniz’de şiddetli fırtına Karadeniz'de dev dalgalara neden oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, kıyı şeridindeki şehirleri birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'na taştı.4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu dev dalgalara yenildi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmında yollar göle dönerken seyir halindeki araçlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin sınırına kadar olan kısım dev dalgalardan etkilendi. Yol üzerinde bir çok araçta ağır hasar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.Karadeniz'deki dev dalgaların Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yarattığı dehşet görüntüler sosyal medyada tepki topladı.Vatandaşlar, “Duble yol yaptık diye sahilleri doldurup seçimlerde övünenler burada mı? Mühendislikten ekolojiden bir haber yöneticiler burada mı? Eserinizle gurur duyun. Doğa verdiğini geri alır her zaman” gibi yorumlarda bulundu.Öte yandan THY ait uçak Ordu- Giresun havaalanına iniş yaptığı sırada fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken pisti son anda pas geçtiği ortaya çıktı.