Samanyolu Haber /Gündem / 4,2 milyar dolara mal olmuştu! Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nu yuttu /28 Kasım 2023 02:11

4,2 milyar dolara mal olmuştu! Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nu yuttu

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli fırtına dev dalgalara neden oldu. Dev dalgalar 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu’nu adeta yuttu. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sahil yolunu kullanan araçlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kemalpaşa-Hopa istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Elif Çavuş ile İsmail Akduman'ın haberine göre Doğu Karadeniz’de şiddetli fırtına Karadeniz'de dev dalgalara neden oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, kıyı şeridindeki şehirleri birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'na taştı.

4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu dev dalgalara yenildi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmında yollar göle dönerken seyir halindeki araçlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPATILDI

Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin sınırına kadar olan kısım dev dalgalardan etkilendi. Yol üzerinde bir çok araçta ağır hasar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

“DUBLE YOL YAPTIK DİYE ÖVÜNENLER BURADA MI?”

Karadeniz'deki dev dalgaların Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yarattığı dehşet görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Vatandaşlar, “Duble yol yaptık diye sahilleri doldurup seçimlerde övünenler burada mı? Mühendislikten ekolojiden bir haber yöneticiler burada mı? Eserinizle gurur duyun. Doğa verdiğini geri alır her zaman” gibi yorumlarda bulundu.



PİSTİ PAS GEÇTİ

Öte yandan THY ait uçak Ordu- Giresun havaalanına iniş yaptığı sırada fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken pisti son anda pas geçtiği ortaya çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 4,2 milyar dolara mal olmuştu! Dev dalgalar Karadeniz Sahil... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:30:49