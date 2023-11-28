'Küresel lağım' dediği X platformunu kullanmayı bıraktı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "istismar, yanlış bilgi ve nefreti yayarak demokrasileri yok eden devasa küresel lağım" diye tanımladığı sosyal medya platofmu X'i kullanmayı bıraktığını duyurdu.



İş insanı Elon Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın aldıktan sonra, aralarında platformun içerik yöneticilerininin de bulunduğu binlerce çalışanı işten çıkardı. Platformun adını da 'X' olarak değiştirdi.



Ayrıca 'antisemitizmi engellemek için yeterince çaba göstermediği' iddiasıyla Beyaz Saray dahil bazı çevrelerin ağır eleştirisine maruz kaldı.



Paris Belediye Başkanı, İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde paylaştığı "Twitter'ı neden bırakıyorum?" başlıklı uzun bir yazı kaleme aldı.



Hidalgo, yazısında manipülasyon, dezenformasyon ve antisemitizmin yanı sıra bilim insanları, iklimbilimciler, kadınlar ve liberallere yönelik saldırılar olduğunu ileri sürdü.



"Bu platform ve sahibi kasıtlı olarak gerilimleri ve çatışmaları tırmandırıyor" sözleriyle Elon Musk'ı hedef alan Hidalgo, "Binlerce anonim hesap ve trol çiftlikleriyle Twitter'daki yaşam demokratik yaşamın tam tersi" değerlendirmesinde bulundu.



Hızını alamayan Hidalgo, "Bu şeytani planı desteklemeyi reddediyorum" ifadesini kullandı.



Hidalgo'nun Paris'i bir "bisiklet başkentine" dönüştürme kampanyası yıllar içinde sosyal medyada hem tepkileri üzerine çekmesine hem de övülmesine neden oldu.



Bazı kullanıcılar #SaccageParis (Paris'i enkaz haline getir) etiketi altında bitmek bilmeyen çalışmaları ve görsel açıdan nahoş durumdaki çalışma alanlarını eleştirdi.



Yazısında "Bu mecra devasa bir küresel kanalizasyona dönüştü ve biz bu kanalizasyona girmeye devam mı etmeliyiz?" sorusunu yönelten Sosyalist politikacı, 2022'de Fransa cumhurbaşkanlığı için yaptığı başarısız adaylık başvurusunda yüzde 1,7 oy almıştı.



Yakın zamanda, 2024 Paris Olimpiyatları sörf alanını görmek üzere Fransız adası Tahiti'ye yaptığı bir gezi nedeniyle yine eleştiri oklarının hedefi haline geldi.



Muhalifler, Hidalgo'nun gezisinin kendi görev alanına girmediğini çünkü aslında bu sırada orada yaşayan kızını ziyaret ettiğini dile getirdi.



Keza Hidalgo, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında da Paris'teki ulaşım hazırlıklarının 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyeceğini söyleyerek eleştirilere maruz kalmıştı.



Sosyal medya ağı X kullanıcıları ve muhalif politikacılar, #TahitiGate etiketini kullanarak kısmen vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bu seyahati sert ifadelerle eleştirdi.



Bazı Fransız kullanıcılar ise, Anne Hidalgo'nun Twitter'dan (X platformu) ayrılma mesajını, yazdıkları yorumlarda, 'eleştirilerden kaçmak için bahanelerin arkasına saklanmak' olarak değerlendirdi.