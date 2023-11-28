Samanyolu Haber /Ekonomi / Ukrayna, tahılını dünyaya ulaştırmanın yeni bir yolunu buldu /28 Kasım 2023 08:38

Ukrayna, tahılını dünyaya ulaştırmanın yeni bir yolunu buldu

Gemilere yönelik risk, Karadeniz'deki yeni nakliye koridorunun önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor. Tahıl vagonlara yükleniyor ve kamyonlar bir depolama tesisi civarında vızır vızır dolaşıyor. Ukrayna'nın orta kesimlerinde hummalı bir şekilde faaliyet gösteren bir dolum tesisinden bahsediyoruz.

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Burası şimdilerde dünyanın dört bir yanındaki açlıkla karşı karşıya olan insanlara gıda ihraç etmekte zorlanan şirketlerin artan oranda başvurduğu bir yer konumunda.

Silolardan alınan tahıl Karadeniz limanlarına doğru hareket ediyor, sonrasında ise Kiev'in oluşturduğu yeni nakliye koridorunu geçmeye hazırlanıyor.

Tesisin Genel Müdürü Roman Andreikiv, sona eren tahıl anlaşmasıyla ilgili olarak "Durum sıkışıktı ama çalışmaya devam ettik. Ortaklarımız için gereken her ton ürünü nasıl kabul edebileceğimizi araştırdık." diyor.

Ukrayna'nın ordu tarafından korunan yeni nakliye koridoru, Andreikiv'e "depolama alanını boşaltıp faaliyetlerini arttırma" imkanı da sağlamış.

Artan oranda gemi, saldırı ve yüzen mayın tehditlerine rağmen Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına doğru hareket ediyor ve tahıl, metal ve diğer kargolarla yüklü olarak yola çıkıyor.

Bu durum bir yandan Ukrayna'nın tarıma bağımlı ekonomisine ivme kazandırırken, bir yandan da fiyatların yükseldiği ve gıda güvensizliğinin arttığı Afrika, Orta Doğu ve Asya bölgeleri için buğday, mısır, arpa, ayçiçek yağı ve diğer uygun fiyatlı gıda ürünlerinin önemli bir kaynağını geri getiriyor.

Dünyanın en büyük sigorta pazarını oluşturan Lloyd's'un desteğiyle sigorta sağlayan Vessel Protect firmasından operasyon müdürü Munro Anderson, "Ukrayna'dan tahıl yükü almak isteyen ticari operatörler arasında güven tazelendiğini görüyoruz." diyor.
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