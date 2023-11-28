İsveç Başbakanı 'camileri yıkma çağrısı' hakkında ne dedi?

NATO üyeliği hedefinde Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç'te Başbakanı Ulf Kristersson, hükümeti destekleyen aşırı sağcı bir parti liderinin camilerin yıkılması çağrısında bulunmasını "saygısızca" bularak kınadı.



Devlet televizyonu SVT'ye demeç veren Başbakan, aşırı sağcı parti İsveç Demokratları (SD) lideri Jimmie Akesson'un açıklamasının İsveç'in uluslararası alanda temsil ettiği değerler hakkında "kötü bir imaj" verdiğinin altını çizerek, "Bence bu kendini ifade etmenin saygısızca ve kutuplaştırıcı bir yolu" dedi.



Akesson geçen cumartesi partisinin yıllık kongresinde yaptığı konuşmada "İsveç karşıtı" mesajlar taşıyan camileri yıkmak istediğini söylemiş, "Anti-demokratik, İsveç karşıtı, homofobik, antisemitik propaganda veya genel dezenformasyonun yayıldığı camilere el koymaya ve yıkmaya da başlamalıyız" demişti.



Ülke içinde ve uluslararası sahnede alınan tepkiler sonrası sosyal medya platformu X'te pazartesi yeni bir açıklama daha yayınlayan aşırı sağcı lider Akesson, İsveç'te din özgürlüğünün "anayasal bir hak" olduğunu teyit ederek "İsveç'te ibadet yerlerini yıkmıyoruz." dedi. "Toplum olarak, nedeni ne olursa olsun şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele etmeliyiz, ancak bunu hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devlet çerçevesinde yapmalıyız" ifadelerini paylaştı.



NATO'ya üyelik başvurusu Macaristan ve Türkiye tarafından bir türlü onaylanmayan İsveç'in yaz boyunca birçok Orta Doğu ülkesiyle ilişkileri gerildi.



Kuran yakılması bu ülkelerin bazılarında İsveç karşıtı protestoları tetiklerken Irak'taki protestolarda başkent Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğine iki kez saldırıldı.



Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'ya İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla geciktirmemesi çağrısında bulunmuş "Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme vakti geldi" demişti. Fakat TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülmeye başlanan katılım protokolüne ilişkin müzakereler 16 Kasım'da ertelenmişti.