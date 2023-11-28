Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Maliye Bakanlığı Müsteşarı neden Türkiye’ye gidiyor? /28 Kasım 2023 08:49

ABD Maliye Bakanlığı Müsteşarı neden Türkiye’ye gidiyor?

ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson’ın 26 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Umman'ın başkenti Muskat kenti ile Türkiye'de başkent Ankara ve İstanbul’u ziyaret edeceği açıklandı.

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ABD'nin Hamas ve diğer terör örgütlerinin fon toplama ve taşıma kabiliyetlerini engellemeye yönelik çabalarını ilerletmek üzere planlanan ziyarette ayrıca, Gazze halkına sürekli meşru insani yardımın kolaylaştırılması konusunun da görüşüleceği kaydedildi.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Müsteşar Nelson NATO müttefiki olan Türkiye'de ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa fayda sağlayan ticari ve mali faaliyetlerin önlenmesi, engellenmesi ve soruşturulmasına yönelik çabaları da ele alacak” denildi.

Nelson'ın bu yıl Türkiye'ye ikinci gezisi olacak olan bu ziyaret, ABD ve müttefikleri tarafından savaş için özellikle değerli olarak tanımlanan bazı çift kullanımlı parçaların, başka bir ülkeye gidiyor olarak etiketlenmiş olsalar bile doğrudan Rusya'ya nakledildiğine dair göstergelerin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Nelson Şubat ayı başlarında Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Nelson, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapmıştı.

Amerikalı yetkili Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstriyel kompleks tarafından kullanılabilecek çift kullanımlı teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşarı James O’Brien da Dışişlerı Bakanı Antony Blinken’ın Brüksel ziyaretiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin Rusya'ya askeri bağlantılı mal ihracatının artması ile ilgili" bir soruyu yanıtladı.

ABD, AB, İngiltere ve G7 üyelerinin, kilit ortaklardan hiçbirinin yaptırımların delindiği yerler haline gelmesini istemediğini kaydeden O’Brien, “Türkiye, özellikle ABD'den gelen bazı ürünlerin Türkiye'den transit geçişini zorlaştıran bir dizi reformu hayata geçirdi, ancak tabii ki her zaman yapılacak daha çok şey var. ABD, bu ticarete karışan bir dizi kişi ve kurumu belirledi; bunlardan bazıları şirket kurup savaş alanı elektroniği ve diğer malzemeleri Türkiye üzerinden Rusya'ya taşımaya çalışan Rus vatandaşları” dedi.
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