Türkiye’de işlenen insanlığa karşı suçları ve mağdurları ‘Unutturma’

Tenkil Müzesi’nin tanıtım etkinliği ‘Unutturma’ 2 Aralık’ta yayında.



Saray rejiminin Türkiye’de 15 Temmuz’dan sonra işlediği insanlığa karşı suçları ve suçların mağdurlarının unutulmamasını misyon edinen Tenkil Müzesi, yeni bir etkinlik hazırladı.



Hukuksuzlukları kaydedip gelecek nesillere aktarma amacı güden Tenkil Müzesi, yeni etkinliği için şu mesajı paylaştı:



“Toplumlar, yaşadıkları acıların üzerine konuşarak, hatırlayarak ve yüzleşerek iyileşebilirler. Tenkil Müzesi, Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları tarihe kaydedip hatırlatarak bunların üstesinden gelmek ve gelecekte benzer felaketlerin tekrar yaşanmasını engellemek için toplumsal bir hafıza görevini ifa etmek idealiyle yola çıktı.”



