Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de işlenen insanlığa karşı suçları ve mağdurları ‘Unutturma’ /28 Kasım 2023 00:30

Türkiye’de işlenen insanlığa karşı suçları ve mağdurları ‘Unutturma’

Saray rejiminin Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra işlediği insanlığa karşı suçları ve bu suçların mağdurlarının unutulmamasını misyon edinen Tenkil Müzesi'nin 'Unutturma' etkinliği 2 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik Tenkil Müzesi'nin Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.

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Tenkil Müzesi’nin tanıtım etkinliği ‘Unutturma’ 2 Aralık’ta yayında.

Saray rejiminin Türkiye’de 15 Temmuz’dan sonra işlediği insanlığa karşı suçları ve suçların mağdurlarının unutulmamasını misyon edinen Tenkil Müzesi, yeni bir etkinlik hazırladı.

Hukuksuzlukları kaydedip gelecek nesillere aktarma amacı güden Tenkil Müzesi, yeni etkinliği için şu mesajı paylaştı:

“Toplumlar, yaşadıkları acıların üzerine konuşarak, hatırlayarak ve yüzleşerek iyileşebilirler. Tenkil Müzesi, Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları tarihe kaydedip hatırlatarak bunların üstesinden gelmek ve gelecekte benzer felaketlerin tekrar yaşanmasını engellemek için toplumsal bir hafıza görevini ifa etmek idealiyle yola çıktı.”

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