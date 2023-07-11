Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın yeni rekor /11 Temmuz 2023 10:42

Gram altın yeni rekor

Altın, yatırımcıların Fed’in daha fazla sıkılaştırmaya gideceği beklentisine rağmen ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve doların zayıflamasından aldığı desteği değerlendirmesiyle yatay seyretti. Gram altın tarafında ise rekor tazelendi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altın, ons altın fiyatları...

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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izliyor. Altın, ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve zayıflayan dolardan destek bulurken gram altın tarafında rekor tazelendi.

Altının gram fiyatı saat 09.50'de 1626 liradan yeni zirve ile işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.683 lira, Cumhuriyet altını da 10.685 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.933 dolardan işlem görüyor.

Dolar TL ise saat 09.30'da 26.09’dan tarihi zirveye yakın işlem görürken, Euro TL yeni zirve olan 28.77 bandında işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

ABD’de tahvil getirilerinin pazartesi günü gerilemesi faiz getirisi olmayan değerli metali pozitif etkiledi. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verilerinin enflasyonda daha fazla yavaşlama ortaya koyması beklense de Fed’in 26 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantıda faizleri artırma yönünde karar alabileceği değerlendiriliyor.
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