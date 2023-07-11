İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu

MAYISTA 7,4 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA





PORTFÖY YATIRIMLARINDA 1,4 MİLYAR DOLARLIK NET ÇIKIŞ





RESMİ REZERVLERDE 16,5 MİLYAR DOLARLIK NET AZALIŞ





Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mayıs’a ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı.Buna göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı 7,93 milyar dolar açık kaydetti. Nisan ayında cari işlemler hesabı 5,4 milyar dolar açık vermişti.Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında 7,4 milyar dolarlık cari açık kaydedilmesi yönündeydi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3,858 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon dolar oldu.Kaynağı belirsiz para girişlerini gösteren net hata ve noksan kalemi mayısta 7,4 milyar dolar oldu. Cari açığın finansmanında net hata noksan tarafı dikkat çeken başlıklardan biri olmaya devam ediyor.Mahfi Eğilmez'in tanımına göre, Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 89 milyon dolar olarak kaydedildi.Portföy yatırımlarında 1,4 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon ABD doları ve 90 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolarınet borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörlerde 102 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleşti.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon ABD doları net artış kaydetti.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolarlık net azalış kaydetti.