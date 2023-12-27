Samanyolu Haber /Gündem / Güney Korel ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu /27 Aralık 2023 12:26

Güney Korel ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Güney Kore polisi, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un park halindeki aracında ölü bulunduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, 48 yaşında hayatını kaybetti. Sun-kyun’un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Sun-kyun, Oscar ödüllü Parazit filminde oynamıştı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Lee Sun-kyun, Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir arabanın içinde baygın halde bulundu. Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi.

Yonhap haber ajansındaki haberlere göre Sun-kyun’un evinde bir not bulundu, bu yüzden intihar etmiş olabileceğinden endişe ediliyor. Kendisine esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları yöneltilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sun-kyun, uyuşturucu sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybetmişti. Ekim ayında çekimleri başlayan televizyon dizisi No Way Out’un kadrosundan çıkarılmıştı.


Ülkede uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında. Bu yüzden soruşturuluyor. Sun-kyun, haftasonu ifade vermiş ve ifadesi 19 saat sürmüştü.

Sun-kyun, aktris Jeon Hye-jin ile evli ve iki çocuğu var. 20 yılı aşkın bir süredir oyunculuk kariyeri bulunan Sun-kyun, onlarca film ve dizide oynadı. 2010’lu yıllarda da herkesin tanıdığı bir aktör haline geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Korel ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:43