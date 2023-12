Güney Korel ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, 48 yaşında hayatını kaybetti. Sun-kyun’un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Sun-kyun, Oscar ödüllü Parazit filminde oynamıştı.





Yerel medyada çıkan haberlere göre Lee Sun-kyun, Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir arabanın içinde baygın halde bulundu. Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi.





Yonhap haber ajansındaki haberlere göre Sun-kyun’un evinde bir not bulundu, bu yüzden intihar etmiş olabileceğinden endişe ediliyor. Kendisine esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları yöneltilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sun-kyun, uyuşturucu sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybetmişti. Ekim ayında çekimleri başlayan televizyon dizisi No Way Out’un kadrosundan çıkarılmıştı.









Ülkede uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında. Bu yüzden soruşturuluyor. Sun-kyun, haftasonu ifade vermiş ve ifadesi 19 saat sürmüştü.





Sun-kyun, aktris Jeon Hye-jin ile evli ve iki çocuğu var. 20 yılı aşkın bir süredir oyunculuk kariyeri bulunan Sun-kyun, onlarca film ve dizide oynadı. 2010’lu yıllarda da herkesin tanıdığı bir aktör haline geldi.