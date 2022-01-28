Samanyolu Haber /Medya / Haberlere erişim engeli kararı verildi /28 Ocak 2022 23:51

Haberlere erişim engeli kararı verildi

Mahkeme tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirildiği belirtildi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi.

Özkoç, karara, "Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek!" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği; aralarında ANKA Haber Ajansı, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Yeniçağ gazeteleri ve KRT TV, Tele1’in de olduğu pek çok gazete ve televizyon kanalının internet sitesinin Özkoç’un açıklamalarının yer aldığı sayfalarına erişim engeli kararı aldı.

Özkoç, erişim engeli kararlarına, sosyal medya hesabında şöyle tepki gösterdi:

“Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek! Sansürle doğruları gizleyemezsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz! Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama yarın sandıkta vatandaş senin Cumhurbaşkanlığına erişim engeli getirecek."
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