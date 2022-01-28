Hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili genelge

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK





İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi.5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi ve 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.