Samanyolu Haber /Gündem / Hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili genelge /28 Ocak 2022 23:48

Hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili genelge

'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelge ile görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesinin ve patlama ve yanma gibi tehlikelerin de önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi.

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi ve 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.
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