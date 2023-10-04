Hablemitoğlu suikastında olay yerine ilk Özkan geldi

ERSOY ÇELİK | BOLD MEDYA







CHP’li eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un Tuncay Özkan ve Levent Göktaş’la ilgili yaptığı açıklamalar, ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Veryansın Tv’deki programda, en az Aksoy’unkiler kadar önemli bir ifşa daha yaşandı. Programı sunan Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, şunları ifade etti: “Rahmetli emniyet müdürü Adil Serdar Saçan, bir sohbetimizde, Tuncay Özkan’ın Levent Göktaş’la çok derin bir ilişkisinin olduğu, Silivri cezaevinde de buna şahit olduğunu ve hatta bu ikisinin derin ilişkisinin çok çok eskilere dayandığını söyledi. Bir de Hablemitoğlu cinayetinde olay mahalline ilk giden isimlerden birinin Tuncay Özkan olduğunu söylemişti.”





Atay, bu ifşasının ardından Serdar Aksoy’a “Siz ne gördünüz? Ne alakası var CHP ile Levent Göktaş’ın?” sorusunu yöneltti. Aksoy, bu soruya şu cevabı verdi: “Ben Levent Göktaş’a gittiğim vakit bana ‘Tuncay Özkan’ın taleplerinin olacağını söyledi. Talepleri oldu mu, oldu! Bir süre sonra Tuncay Özkan’la dönemin grup başkanvekili Engin Özkoç birlikte geldiler, İzmir’deki tüm belediyeleri dolaştılar, AND asansör ve Güneşim medya ajansı için iş anlaşması yapmamızı istediler.” Aksoy, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da Levent Göktaş’ın hukuk bürosuyla anlaştığını ve Göktaş’ın Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler aldığını anlattı.





Tuncay Özkan’ın talep ettiği hiçbir şeyi kabul etmediğini, altını çizerek aktardı Serdar Aksoy. “Yapı Kredi Bankası talep ettiğim krediyi vermedi. Tuncay Özkan’ın taleplerini yerine getirmediğim için kredi vermedi” dedi. Tuncay Özkan’ın ayrıca Menemen’deki Seyrek arazisi için de talepte bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “1 buçuk milyon metrekarelik bir arazidir burası. Burayı ihaleyle kat karşılığı verip benzinlikle alışveriş merkezini belediyeye almak istiyordum. İzmir Körfezine bakan bu arazide bin 800 civarında A plus villa yapılacaktı. İhaleyi ilan ettik. Tuncay Özkan bu araziyi istedi, ben de açık ihale yapacağımı söyledim, ona vermedim. Daha sonra hakkımda sahte imza ile evrak düzenlendi, gözaltına alındım. Tutuklandığımda ilk gün Tuncay Özkan’ın medyasında manşetlere çekildim. 7 buçuk ay hapis yattım. Görevden alındım, bir AKP’li belediye başkanı yapıldı. Ben gözaltına alındıktan sonra Seyrek arazileri satıldı. Menemen’de Tuncay Özkan’ın Seyrek’ten arazi aldığı söyleniyor.”





Serdar Aksoy’un programdaki en çarpıcı sözlerinden biri de, “Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş ile Tuncay Özkan tezgahı kurmuş, bu tezgahı bozmaya kalktığınızda veya en azından reddettiğinizde de başınıza gelmeyen kalmıyor” şeklindeki ifadeleri oldu. “Necip Hablemitoğlu’nu öldürdüğü iddia edilen insana CHP’li belediyeler iş veriyor. CHP bununla ilgili disiplin kurulunu işletmiyor” diyen Aksoy, Erdem Atay’ın “CHP ile Levent Göktaş’ın ilişkisi ne zamandan beri var?” şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: Ben 2019’dan beri var olduğunu görüyorum. Demek ki 2019’dan önce de varmış ki, bana ‘MİT müsteşarı olacak olan adam’ deniyor. Hakkında suikast iddiası olan bir adamı Türkiye’nin en prestijli kurumunun başına geçirmeyi niye istersiniz?”





Programın en kritik sorularından biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya nasıl yaklaştığına dair idi. Aksoy, “Kılıçdaroğlu’na Levent Göktaş olayını söylediniz mi?” şeklinde yöneltilen soruya, şöyle cevap verdi: “Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile bu hususlarla alakalı, Tuncay Özkan’la ilgili bir defa görüşme yaptım. Sabırla dinledi, teşekkür ettim, çıktım.”