Hakan Fidan ile Hamas arasında kritik 'rehine' görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakan Fidan’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Görüşmede, Filistin’deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.



Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen İsrailli rehinelerin sayısı 199 olarak açıklanmıştı.



İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda karşılıklı binlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı. İsrail, sık sık Filistinlilerin bölgeyi terk etmesine yönelik çağrı yaparken en son olarak Gazzelilerin Mısır'a geçebileceği tek yer olan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu.