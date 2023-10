Yabancı sermaye, AİHM’nin kararlarının uygulanmamasına tepkili

TR724'te yer alan habere göre Erdal Sağlam’ın önemli kaynaklara dayandırdığı kulis bilgilere göre yatırımcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Erdoğan’ın dış politika ve yargının bağımsızlığı konularındaki tavrını şikayet ediyor. Erdal Sağlam, Türkiye’nin AİHM’nin kararlarına uymamasının sermaye girişinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu söylüyor. Sağlam’a göre BofA’nın yatırımcı notları bilerek ve isteyerek sızdırıldı.



Erdal Sağlam’ın konuyla ilgili açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



Mehmet Şimşek yabancı sermaya getirmek için çabalıyor. En son Fas’taki toplantıda yatırımcılarla konuştu. ‘İşler iyi gidiyor’ diyorlar ama para gelmiyor. Herkes Mehmet Şİmşek’in doğru yolda olduğunu söylüyor ancak para gelmiyor.



Türkiye’nin uyguladığı dış politika sermaye girişine ciddi bir şekilde engel olmaya başladı. Her görüştüm yetkili onu söylüyor. AB’nin aldığı son kararlar, Biden’in son açıklamaları TÜrkiye ile olan ilişkilerinin iyi olmadığını gösteriyor.



Bank Of Amerika’nın yatırımcı toplantılarından sızan haberlerde çok açık açık biçimde dış politika konusunda Erdoğan’a mesaj taşıyor. O yüzden de sızdı mı sızdırıldı mı orası ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bu konunun üzerine de gittim biraz.



Teknik olarak söylenenler; reel faizin hala olmadığı, faiz artışının devam ettiği söyleniyor. Rezervler hala çok düşük deniyor. Cari açıkta hala risk var deniliyor. Kurların hala düşük olduğunu, yabancı sermaye gelmek için daha yüksek kur istiyor deniliyor.



Ama ellerinde argüman var. Bunların dışında en önemli unsurlardan biri de Erdoğan’ın bu politikalara devam edip etmeyeceği konusunda güvenmiyoruz diyorlar. Yerel seçimleri bekliyorlar. ‘Ortodoks politikaların devam edip etmeyeceğini görmemiz lazım’ diyorlar.

Bank Of Amireka’nın notlarında başka şeyler de istiyorlar. Çok açıkça söylenemeyen. Mehmet Şİmşek’e bunlar ısöylüyorlardı ama Mehmet Şimşek’in bunu Erdoğan’a anlatması çok mümkün değil. O yüzden de BofA’nın yatırımcı notları sızınca bunu Cumhurbaşkanı da öğrenmiş oldu.



Orada ne olmuş diye araştırdım. Bakanlarla yapılan yatırımcı toplantılarının sonunda yatırımcıların ne söylediğiyle ilgili notların basına sızdığını daha önce görmemiştim. Biraz üzerine gittim; çok daha iyi bilen, yakından takip edenlere sordum. Londra’daki kaynaklarıma sordum. BofA’ya yakın olanlara sordum.



Durum şu; Yatırımcı notları toplantısı sızmış. ‘Mehmet Şimşek sizi arayıp sitem etmedi mi’ dedim. Mehmet Şimşek hiç üzerine gitmemiş. Bunu konuştuğum kaynaklar Bank Of Amerika’nın iç yazışmalarına da vakıf olan kişiler ve iç yazışmalarda böyle notların dolaşmadığını söylüyorlar. Yani bir şekilde bunun kasıtlı olarak sızdırıldığı ihtimali yüksek.



Niye sızdırıldı; çünkü orada yazılı olan AİHM’nin kararlarının uygulanmamasının sermaye için bir engel olduğu, Akdeniz’deki petrol aramalarıyla ilgili Avrupa’nın yaptırım kararının engel olduğu; bütün bunlar söylenmiş. Kaynaklarım bir hoşnutsuzluk olduğunu söylüyorlardı. Son dönemde bu hoşnutsuzluk artmış görünüyor.