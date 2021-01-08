Samanyolu Haber /Gündem / Hamaney, ABD ve İngiltere'nin koronavirüs aşılarının İran'a girişini yasakladı /08 Ocak 2021 15:41

Hamaney, ABD ve İngiltere'nin koronavirüs aşılarının İran'a girişini yasakladı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 1 milyonu aştığı İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İngiltere'den aşı satın alınmasına yasak getirdi.

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" diyen Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.

Yoksul ülkelere aşı ocak sonu- şubat ortasında

ABD, İngiltere, AB ülkeleri ve Kanada gibi refah düzeyi yüksek ülkelerde aşılamalar çoktan başlarken yoksul ülkelerin aşıya erişip erişemeyeceği bir muamma konusu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son açıklamasında yoksul ülkelerin ilk dozları ocak sonu- şubat ortası gibi almaya başlayabileceğini açıkladı.
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