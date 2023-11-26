Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını istiyoruz'

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısı ile İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin konuştu.







Hamdan, Hamas'ın, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkes anlaşmasının başarılı olmasını istediğini belirtti, ancak İsrail’in şu ana kadar bunu yapmadığını söyledi.





Hamdan, “Arabuluculara, sorumluluklarını üstlenmeleri için İsrail’in ihlalleri konusunda bilgi verildi” ifadelerini kullanarak, Hamas’ın savaşı sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.





Hamdan, Gazze’ye toplam 340 yardım tırının girdiğini, bunlardan 65’inin kuzey Gazze’ye ulaştığını, bunun da İsrail’in kabul ettiği sayının yarısından az olduğunu belirtti.





ARABULUCULARA GÜVENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hamdan, Telegram üzerinden “İsrail ihlalleri dün (cuma) yaşandı ve bugün de tekrarlandı, dolayısıyla buna karşılık bir adım atılması gerekiyordu” demişti. Sorunun çözümü için arabulucuların müdahalesinin gerekli olduğuna işaret eden Hamdan,, arabulucaların çabalarına güvendiğini ifade etmişti.





İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un aktardığına göre İsrailli yetkililer, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde ordunun Gazze’deki savaşa devam edeceğini söylemişti.