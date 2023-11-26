Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını istiyoruz' /26 Kasım 2023 13:27

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını istiyoruz'

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, İsrail ile Hamas arasında kabul edilen ateşkes hakkında konuştu. Hamdan, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkes anlaşmasının başarılı olmasını istediklerini belirtti.

SHABER3.COM

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısı ile İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin konuştu.

Hamdan, Hamas'ın, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkes anlaşmasının başarılı olmasını istediğini belirtti, ancak İsrail’in şu ana kadar bunu yapmadığını söyledi.

Hamdan, “Arabuluculara, sorumluluklarını üstlenmeleri için İsrail’in ihlalleri konusunda bilgi verildi” ifadelerini kullanarak, Hamas’ın savaşı sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hamdan, Gazze’ye toplam 340 yardım tırının girdiğini, bunlardan 65’inin kuzey Gazze’ye ulaştığını, bunun da İsrail’in kabul ettiği sayının yarısından az olduğunu belirtti.

ARABULUCULARA GÜVENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Hamdan, Telegram üzerinden “İsrail ihlalleri dün (cuma) yaşandı ve bugün de tekrarlandı, dolayısıyla buna karşılık bir adım atılması gerekiyordu” demişti. Sorunun çözümü için arabulucuların müdahalesinin gerekli olduğuna işaret eden Hamdan,, arabulucaların çabalarına güvendiğini ifade etmişti.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un aktardığına göre İsrailli yetkililer, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde ordunun Gazze’deki savaşa devam edeceğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:39