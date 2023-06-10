Samanyolu Haber /Gündem / Hatay’da komiser yardımcısı meslektaşı tarafından öldürüldü /10 Haziran 2023 17:22

Hatay’da komiser yardımcısı meslektaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilen Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya (36) denetleme görevi sırasında tartıştığı polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak öldürüldü.

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TR724'te yer alan habere göre olay saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Denetleme görevi sırasında Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya ile polis memuru Mustafa S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Mustafa S. isimli memur, Sarıkaya’yı beylik tabancasıyla göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan Sarıkaya hayatını kaybederken olayda ayağından yaralanan polis memuru Hüseyin Yeşil, Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Mustafa S. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.
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