Samanyolu Haber /Gündem / Çarpışan iki TIR küle döndü: 2 ölü /10 Haziran 2023 17:06

Çarpışan iki TIR küle döndü: 2 ölü

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Araçların şoförleri yaşamını yitirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Erzincan’da sprey yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü 2 tır çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazada sürücüler hayatını kaybetti.

Kaza, Refahiye- Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde meydana geldi. Sprey yapıştırıcı yüklü 34 FIL 874 plakalı TIR ile ev eşyası yüklü 16 AOD 021 plakalı TIR çarpıştı.

Kazanın ardından sprey yüklü TIR yanmaya başladı. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybetti.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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