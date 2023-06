Kahve içmeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Kahve içmek pek çok sağlık uzmanı tarafından tavsiye ediliyor, ancak çok fazla kafein aldığınızı düşünüyor ve bu alışkanlığınızı kontrol altına almak istiyorsanız vücudunuzda bazı değişiklikler gözlemleyebilirsiniz…



Sözcü'de yer alan habere göre kahve tüketimini azaltmanız halinde görebileceğiniz 10 değişiklik:

1- KİLO VEREBİLİRSİNİZ



Duke Üniversitesi’ndeki araştırmalar, kahve, çay veya alkolsüz içeceklerde günlük kafein tüketiminin, katılımcıların günlük şeker düzeylerini yaklaşık yüzde 10 artırarak kardiyovasküler hastalık ve obezite risklerini artırdığını gösteriyor.



Özellikle de kahve zincirlerinden alınan şuruplu, kremalı bir kahve ya da latte ile beraber tüketilen şeker ve yağlardan kaçınmak için evde kahve demleyebilirsiniz. Ancak evde demlediğiniz kahveye de krema ve şeker ekliyorsanız 200 kalorinin üzerine çıkabilirsiniz.



Haliyle kahve tüketiminizi bırakmanız halinde hem fazla kalori almaktan kurtulabilir hem de dışarıdan kahve almadığınız için paranız cebinizde kalabilir.

2- KİLO ALABİLİRSİNİZ



Kilo vermek gibi kilo almak da kahve içme alışkanlığınızı bıraktığınızda yaşanabilir. Bir sabah kahve içmemek çok sorun olmayabilir ama sıkı bir tiryakiyseniz bir süre sonra kahvenizin yerine başka içecekler ya da yiyecekler koymak isteyebilirsiniz.



Özellikle kafein yoksunluğu devreye girdiğinde vücudunuz hızlı bir şeker düzeltmesi aramaya başlayabilir ve normalden daha fazla yemenize neden olabilir.

3- DAHA İYİ UYUYABİLİRSİNİZ



Vücudunuz uyarıcıların yokluğuna alıştıkça kendinizi yorgun hissedecek olsanız da uzun vadede, özellikle kahve içmeye alışkınsanız, kafeinsiz yeni yaşamınızda daha iyi bir gece uykusu çekebilirsiniz.



Journal of Clinical Sleep Medicine’de yayınlanan bir araştırma, yatmadan altı saat önce bile kafein alımının kişinin o geceki uyku döngüsünü bozabileceğini buldu.

4- BAŞ AĞRILARINIZ SIKLAŞABİLİR



Kahve içmeyi bıraktığınızda, vücudunuzu doğal uyarıcı görevi gören ve sizi uyanık tutan hormonlardan adrenalin ve dopaminden mahrum bırakırsınız. Bunun yerine, dinlenme ve yorgunluktan sorumlu bir hormon olan adenosin seli kafanıza hücum ederek beyin kimyanızda baş ağrısına neden olabilir.



Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Wesley Delbridge, ağrıyı en aza indirmek için kafein alımını bir anda bırakmak yerine; iki veya üç günde bir alarak azaltmayı, kahveyi çayla değiştirmeyi ve hatta normal kahveyi kafeinsiz kahveyle karıştırmayı öneriyor. Delbridge, bu sayede yoksunluk belirtilerinin önlenebileceğine dikkat çekiyor.

5- KENDİNİZİ HASTA HİSSEDEBİLİRSİNİZ



Kafein yoksunluğu sadece baş ağrısına da neden olmuyor. Kahve tüketmeyi bırakanlar, depresyon, kaygı, baş dönmesi, grip benzeri semptomlar, uykusuzluk, sinirlilik, ruh hali değişimleri ve halsizlik gibi yan etkilerden muzdarip olabiliyorlar.



Uzmanlar, kafein yoksunluğunun fiziksel semptomlarının çoğunun ilk iki günden sonra geçeceğini, geri kalan yan etkilerin ise bir veya iki haftadan fazla sürmeyeceğini söylüyor.

6- DAHA PARLAK BİR GÜLÜMSEME



Kahve, diş minesini aşındırır ve her yudumda dişleri lekeler. Kahve tüketimini durdurduğunuzda da dişleriniz daha beyaz olur.

7- ANTİOKSİDANLARDAN OLABİLİRSİNİZ



Scranton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, kahve ortalama bir Amerikalının diyetindeki bir numaralı antioksidan kaynağı. Çok sayıda çalışma, günde üç fincandan fazla kahve içmenin meme kanserinden Parkinson’a kadar pek çok hastalık riskini azaltabileceğini ve kemik sağlığını artırabileceğini buldu.



Kahve tüketimini kesmeniz halinde bu tip yararlarından da uzaklaşmış olacaksınız. Ancak antioksidan açısından zengin çay, meyve ve sebzelerle bu durumu telafi edebilirsiniz.

8- KONSANTRE OLMAKTA ZORLANABİLİRSİNİZ



Beslenme konusunda uzman isimlerden biri olan yazar Justin Caba’ya göre yorgunluk ve sinirlilik kafein kesintisi ile ortaya çukan etkilerden. Caba, kahveyi kestikten sonra işteki üretkenliğinin ciddi şekilde düştüğünü söyledi.



Caba sözlerine şu şekilde devam etti: “Konsantrasyon kaybını gidermek için, beyninizi uyanık ve görev başında tutmak için naneli sakız çiğnemeyi deneyin.”



British Journal of Psychology’de yayınlanan bir çalışmada katılımcılar bunu yaptığında , özellikle oturumun sonuna doğru daha hızlı tepki süreleri ve görevlerinde daha doğru sonuçlar elde ettiler.

9- BAĞIRSAKLARINIZIN FAALİYETİ DEĞİŞEBİLİR



Kafein bağırsaklarınızın çalışmasını sağlar, bu nedenle içmeyi bıraktığınızda tuvalete çıkma lışkanlığınız da değişebilir. Ancak bu durumu bol miktarda lif tüketerek (tam tahıllarda, sebzelerde ve fasulyelerde bulunur) bol su içerek ve düzenli olarak egzersiz yaparak giderebilirsiniz.

10- DAHA SAKİN HİSSEDEBİLİRSİNİZ



Kafein bir uyarıcı olduğu için vücudunuzdaki adrenalin ve stres hormonlarını doğal olarak yükseltir. Kafeini bırakmak kendinizi daha az stresli ve endişeli hissetmenizi sağlayacaktır.