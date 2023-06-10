Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri’ne ters kelepçeli gözaltı /10 Haziran 2023 16:00

Cumartesi Anneleri’ne ters kelepçeli gözaltı

Cumartesi Anneleri'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkışına polis bu hafta da izin vermedi. Kayıp yakınlarını aramak için 950 haftadır mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne yapılan polis müdahalesi sonucu 20 kişinin ters kelepçelenerek gözaltına alındığı bildirildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre yakınlarını gözaltındayken kaybeden ve akıbetlerini sorgulamak için 1995 yılından bu yana oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 950'nci hafta yapmak istedikleri eylemi yine polis müdahalesine maruz kaldı.

AYM’nin Galatasaray'daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği ‘ihlal’ kararının ardından Cumartesi Anneleri, 9 haftadır her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda karanfil bırakarak basın açıklaması yapmak istiyor.

AYM kararına rağmen 9 haftadır polis saldırısına maruz kalan Cumartesi Anneleri, bu hafta ellerinde karanfillerle yaptıkları eylem sırasında ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kayıp yakını İkbal Eren’in de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Açıklamaya göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Besna Tosun, Maside Ocak, Hasan Karakoç, Meriç Eyüboğlu, Cüneyt Yılmaz, Leman Yurtsever, Ali Tosun, Ali Ocak, Selvi Gülmez, Hanife Yıldız, Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Hünkar Yurtsever, Sebla Arcan, Hatice Korkmaz, İsmail Yücel, Meryem Bars, Aylin Tekiner, İkbal Eren, Mukaddes Şamiloğlu.

YEŞİL SOL PARTİ’DEN GÖZALTILARA TEPKİ

Cumartesi Anneleri'nin eylemine destek veren Yeşil Sol Parti Milletvekili Burcugül Çubuk ve önceki dönem HDP Milletvekili Musa Piroğlu, gözaltılara tepki gösterdi “Burada uygulan bir tecrittir. Cumartesi Anneleri’nin haklı mücadelesinin yanındayız. Sanılmasın ki Galatasaray Meydanı'nı kapatılarak bu mücadele engellenecek” dedi.
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