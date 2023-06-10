Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan İstanbul'da 'taksiye binmeyin' uyarısı /10 Haziran 2023 15:52

UEFA'dan İstanbul'da 'taksiye binmeyin' uyarısı

UEFA'dan, İstanbul'da taksi kullanmayı düşünen Şampiyonlar Ligi taraftarlarına sürpriz bir uyarı geldi...

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul’a gelen İtalyan ve İngiliz taraftarlara, taksi uyarısı yaptı.

Yaklaşık 75 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçı izlemesi bekleniyor ve bu sayının 50 bine yakını yabancı taraftarlardan oluşacak. Bu akşam oynanacak zorlu mücadele öncesinde başta Taksim olmak üzere İstanbul’un birçok bölgesinde toplanan taraftarlar, 22.00’da başlayacak maça toplu ulaşımla gidecek.

UEFA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan yönergelerde, stada ulaşım konusunda toplu ulaşım tavsiyesinde bulunuldu. Maç biletine sahip taraftarlar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden stadyuma gidecek otobüslere ücretsiz olarak binebilecek.

UEFA’NIN TAKSİ UYARISI

Öte yandan, UEFA tarafından yapılan bilgilendirmede, taraftarların taksi kullanmaması önerildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Taksi uygun bir seçenek gibi görünse de İstanbul trafiğini tahmin etmek oldukça zordur ve yolculuk beklediğinizden uzun sürebilir. Maç günü stadyum çevresinde kapanacak yolları da düşününce, taksi kullanmanı önermeyiz.” ifadelerine yer verildi.

UEFA’nın görselinde “En hızlı ve en güvenli yolculuk için ücretsiz servis otobüslerinden ve toplu taşıma araçlarından yararlanın” denildi.

İstanbul’daki taksi ücretleri konusunda şu açıklama yapıldı:

“Diğer günlerde İstanbul'da taksiler çok yaygındır ve taksimetre ile çalışır. Standart sarı taksiler dışında turkuaz (genelde %15 daha pahalı) ve siyah (genelde iki katı pahalı) taksiler de daha rahat alternatifler sunar. Çoğu araç için nakit parayla ödeme yapılır. Taksimetre açılış ücreti yaklaşık 0.51 avro, kilometre başına fiyat ise 0.32 avrodur. Ancak havaalanından taksi tutarsan daha pahalı olacaktır.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA'dan İstanbul'da 'taksiye binmeyin' uyarısı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:59