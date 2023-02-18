'Hatay'da ilk 3 gün ölüme terk edildik'



(Orhan Tüleylioğlu)

(Orhan Tüleylioğlu)

‘ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİRDİ’





Üç yıldır Defne ilçesinin Aşağıokçular Mahallesi’nde oturduklarını belirten Tüleylioğlu, “Sarsıntının etkisiyle uyandık. Ben, eşim ve kızım birbirimize tutunarak beklemeye başladık. Sarsıntı çok şiddetliydi ve bitmek bilmiyordu. Evde kırılmayan bir şey kalmamıştı. Zorlukla kendimizi dışarıya atabildik” dedi.Tüleylioğlu, dondurucu bir soğuk olduğunu ve yağmur yağdığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:“Mahallemizdeki küçük bir parkta beklemeye başladık. Gün ağarınca gözlerimize inanamadık, anayol kapalıydı, sokaklardan geçmenin olanağı yoktu. Hatay yerle bir olmuştu. İlk üç gün neredeyse ölüme terk edildik. Bu süre içerisinde pek çok zorluğu dayanışmayla aştık. Hatay yaşanmaz duruma geldi. Birçok yakınımızı yitirdik. Ölümler önlenebilirdi. Böyle olmamalıydı. Bu kent bu insanlar ilgisizliği hak etmemişti. Hatay’ı büyük bir acı ve gözyaşlarıyla terk ettik. Çok üzgünüz.”