Samanyolu Haber /Gündem / 'Hatay'da ilk 3 gün ölüme terk edildik' /18 Şubat 2023 10:27

'Hatay'da ilk 3 gün ölüme terk edildik'

Deprem sonrası memleketi olan Hatay’dan ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalan yazar Orhan Tüleylioğlu yaşadıklarını anlattı.

SHABER3.COM

Üç yıldır Defne ilçesinin Aşağıokçular Mahallesi’nde oturduklarını belirten Tüleylioğlu, “Sarsıntının etkisiyle uyandık. Ben, eşim ve kızım birbirimize tutunarak beklemeye başladık. Sarsıntı çok şiddetliydi ve bitmek bilmiyordu. Evde kırılmayan bir şey kalmamıştı. Zorlukla kendimizi dışarıya atabildik” dedi.



(Orhan Tüleylioğlu)

‘ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİRDİ’

Tüleylioğlu, dondurucu bir soğuk olduğunu ve yağmur yağdığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Mahallemizdeki küçük bir parkta beklemeye başladık. Gün ağarınca gözlerimize inanamadık, anayol kapalıydı, sokaklardan geçmenin olanağı yoktu. Hatay yerle bir olmuştu. İlk üç gün neredeyse ölüme terk edildik. Bu süre içerisinde pek çok zorluğu dayanışmayla aştık. Hatay yaşanmaz duruma geldi. Birçok yakınımızı yitirdik. Ölümler önlenebilirdi. Böyle olmamalıydı. Bu kent bu insanlar ilgisizliği hak etmemişti. Hatay’ı büyük bir acı ve gözyaşlarıyla terk ettik. Çok üzgünüz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hatay'da ilk 3 gün ölüme terk edildik' Sonraki Haber >>

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Depremzedeler hakkında faşist açıklama

Depremzedeler hakkında faşist açıklama

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 canalıcı soru

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 canalıcı soru

Her hüznün bir Mirac’ı vardır

Her hüznün bir Mirac’ı vardır

Enkaz altında bağıra bağıra çocuğun sesi kısıldı, 11 gündür gelen yok!

Enkaz altında bağıra bağıra çocuğun sesi kısıldı, 11 gündür gelen yok!

Hocaefendi'nin deprem anında muhasebesi

Hocaefendi'nin deprem anında muhasebesi

KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor

KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:31