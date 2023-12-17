Samanyolu Haber /Gündem / Hava kirliliğine 'yapay yağmur' ile çözüm ürettiler /17 Aralık 2023 12:29

Hava kirliliğine 'yapay yağmur' ile çözüm ürettiler

Pakistan'ın 10 bölgesinde, hava kirliliğini önlemek için yapay yağmur üretildi.

SHABER3.COM

Pakistan’da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi. Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlaması yapan uçakların 10 bölge üzerinde uçuş yaptığını açıkladı. 

Geo News'te yer alan habere göre; Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi.

Pencap Başbakanı Nakvi, bulut tohumlama uçaklarının Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu açıkladı. 

Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 kent arasında sıklıkla yer alıyor.

Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

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