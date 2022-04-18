HDP binasına saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın babasına dava açıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz hakkında "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla dava açıldı.Bianet’ten Ruken Tuncel’ingöre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Deniz Poyraz’ın katledilmesinin ardından baba Abdülilah Poyraz’ın Mezopotamya Ajansı’na (MA) verdiği röportajı suçlama konusu yaptı.Savcılık, ihbar ve şikayetler sonucu haberi incelendiğini ve baba Poyraz’ın “örgüt propagandası” yaptığını iddia etti. Poyraz hakkında açılan davanın ilk duruşması 30 Mayıs'ta İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Deniz Poyraz Davasının Avukatı Türkan Arslan Ağaç, davanın Deniz Poyraz Davasının soruşturma savcısı tarafından açıldığını söyledi. Arslan Ağaç, ‘savcının cinayetin aydınlatılması için etkin soruşturma yapmadığını, delillerin karartılmasını sağladığını, tetikçinin arkasındaki faillerin ortaya çıkarılmasını engellediğini’ öne sürdü. Arslan Ağaç, “Faillerin ortaya çıkarılmasını engelleyen soruşturma savcısı Deniz’in babası hakkında propaganda suçlamasıyla dava açtı” dedi.Kızı Deniz Poyraz öldürüldükten bir gün sonra MA'ya röportaj veren baba Abdülilah Poyraz, şunları söylemişti: "Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Deniz ondan farklı değil. Deniz hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP'nin başı sağ olsun."