Samanyolu Haber /Gündem / 'Asalı Büyücü' sınır dışı edilecek /18 Nisan 2022 12:13

'Asalı Büyücü' sınır dışı edilecek

İstanbul Bahçelievler'de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asalı saldırısı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M. ve S.H. gözaltına alındı. İki şüpheli, sınır dışı edilecek.

SHABER3.COM

Bahçelievler'de ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı. Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı.

DHA'nın haberine göre Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı. "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Asalı Büyücü' sınır dışı edilecek Sonraki Haber >>

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

İsveç'te "Kur'an yakma" provokasyonu

İsveç'te

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:22