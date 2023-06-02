HDP'de özeleştiri süreci tartışmalı başladı

Yol haritasını belirlemek için toplantılarını sürdüren HDP, hem kongre sürecine gideceğini duyuran bir açıklama yaptı hem de Demirtaş’ın sözlerine yanıt verdi. Partisinin genel merkezinde konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay, Demirtaş’ın aday gösterilmemesi konusunda, “Cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisiyle yapılan istişarelerde de kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı” ifadelerini kullandı.







Kararların parti kurullarında görüşülerek alındığını bildiren Günay, “Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an cezaevinde olan tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Aynı zamanda HDP bileşenleri ve ittifakları da tartışma yürüttü” diye konuştu.

“HDK, DTK, HDP, Yeşil Sol Parti ve DBP Eş Sözcüleri ve Eş Genel Başkanlarının ortak istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bunun ardından HDP bileşenlerinin Eş Genel Başkanları ve Eş Sözcüleriyle toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, seçim sonrası değerlendirme sürecinin hangi başlıklar ve yöntemlerle sürdürüleceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Meclis Grubu ile kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.







2 Haziran’da MYK toplanacak. Ardından 4-5-6 Haziran tarihlerinde Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve İl Eşbaşkanları toplantıları yapılarak gerekli planlamalar yapılacaktır. Yapacağımız bu tartışma ve değerlendirmelerle Büyük Konferans ve Kongre sürecinin içeriğini şekillendireceğiz, halkımız, üyelerimiz ve yerel örgütlerimizle birlikte Büyük Konferans ve Kongre yolumuzu da elbette ki hep birlikte döşeyeceğiz. Bu toplantılar sürecini hızla tamamlayacağız.”

Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş, Artı Gerçek’te yayınlanan röportajda, partinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını eleştirdi. Demirtaş, kendisinin bu adaylığa talip olduğunu fakat gerekçesiz bir şekilde bu talebinin reddedildiğini bildirdi.HDP’nin içerisinde bulunduğu özeleştiri süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Günay, yol haritası hakkında şunları anlattı: