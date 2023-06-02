Samanyolu Haber /Politika / HDP'de özeleştiri süreci tartışmalı başladı /02 Haziran 2023 08:57

HDP'de özeleştiri süreci tartışmalı başladı

Seçimlerde hedeflediği sonuca ulaşamayan HDP’de özeleştiri süreci sancılı gerçekleşiyor. Bileşen ve kendisine yakın partilerle bir araya gelerek süreci değerlendiren HDP yönetimi, Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın da hedefinde yer aldı.

SHABER3.COM

Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş, Artı Gerçek’te yayınlanan röportajda, partinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını eleştirdi. Demirtaş, kendisinin bu adaylığa talip olduğunu fakat gerekçesiz bir şekilde bu talebinin reddedildiğini bildirdi.

Yol haritasını belirlemek için toplantılarını sürdüren HDP, hem kongre sürecine gideceğini duyuran bir açıklama yaptı hem de Demirtaş’ın sözlerine yanıt verdi. Partisinin genel merkezinde konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay, Demirtaş’ın aday gösterilmemesi konusunda, “Cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisiyle yapılan istişarelerde de kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı” ifadelerini kullandı.

Kararların parti kurullarında görüşülerek alındığını bildiren Günay, “Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an cezaevinde olan tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Aynı zamanda HDP bileşenleri ve ittifakları da tartışma yürüttü” diye konuştu.

TOPLANTILAR SÜRECEK

HDP’nin içerisinde bulunduğu özeleştiri süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Günay, yol haritası hakkında şunları anlattı:

“HDK, DTK, HDP, Yeşil Sol Parti ve DBP Eş Sözcüleri ve Eş Genel Başkanlarının ortak istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bunun ardından HDP bileşenlerinin Eş Genel Başkanları ve Eş Sözcüleriyle toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, seçim sonrası değerlendirme sürecinin hangi başlıklar ve yöntemlerle sürdürüleceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Meclis Grubu ile kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

2 Haziran’da MYK toplanacak. Ardından 4-5-6 Haziran tarihlerinde Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve İl Eşbaşkanları toplantıları yapılarak gerekli planlamalar yapılacaktır. Yapacağımız bu tartışma ve değerlendirmelerle Büyük Konferans ve Kongre sürecinin içeriğini şekillendireceğiz, halkımız, üyelerimiz ve yerel örgütlerimizle birlikte Büyük Konferans ve Kongre yolumuzu da elbette ki hep birlikte döşeyeceğiz. Bu toplantılar sürecini hızla tamamlayacağız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'de özeleştiri süreci tartışmalı başladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:08