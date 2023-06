Millet İttifakı’nda seçimlerin sonuçları itibariyle “ittifak” ilişkisinin yanısıra partilerde “iç hesaplaşma” süreci yaşanacak görünüyor.İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nı 24-25 Haziran günlerinde düzenleme kararı almasıyla birlikte Meral Akşener’in liderliği konusunda “güven tazeleme” yaklaşımında olduğu vurgulandı. İYİ Parti, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde CHP’yle birlikte Millet İttifakı ortaklığını devam ettirmesine karşın seçim süreci sona erdiği gerekçesiyle “ittifak sona erdi” mesajı verdi.Akşener’in yakın çalışma arkadaşı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, “İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına ‘ittifak’ da diyebilirsiniz ‘işbirliği’ de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu sözkonusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar” dedi.İYİ Parti’de liderlik tartışması öngörülmemesine karşın CHP’de ise “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı koruması mı yoksa yönetimde tümüyle yenilenme mi olması gerektiği” tartışması sözkonusu. Parti içindeki ortak görüş CHP’nin yenilenmesi gerektiği yönünde olmakla birlikte, zamanlama olarak bunun Mart 2024’teki yerel seçimler öncesinde mi, yoksa sonrasında mı olacağı" sorusu masada.“CHP’nin AKP iktidarı karşısında kazandığı 11 büyükşehir belediye başkanlığıyla birlikte yerelde iktidar durumunu koruması” görüşüyle Kemal Kılıçdaroğlu’yla geçiş sürecinin yürütülebileceği ifade ediliyor.Temmuz ayında ilçe ve il düzeyinde kurultay sürecine başlanması yönünde karar almasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun ilçe ve il teşkilatlarındaki seçim süreçleri sona erdikten sonra hızlıca Parti Meclisi (PM) ve genel başkanlık seçimi yapılacak kurultay kararı alıp almayacağı ise merak konusu.CHP Genel Merkezi’ni yenileyecek kurultayın zamanlaması konusunda, “yerel seçimler sonrasında bırakmak gerektiği” görüşü ile “parti tabanı ve seçmenlere güven vermek üzere en geç önümüzdeki sonbahar arifesinde yapmak gerektiği” görüşü birbiriyle çatışıyor.Bu arada CHP TBMM Grubu yönetimi açısından ise Kılıçdaroğlu’nun “seçim” yerine “atama” kararı alması parti içinde hayalkırıklığı yarattı. CHP’li vekillerce TBMM’de adaylık için başvuracak isimler arasında “seçim” ile grup yönetimi oluşturulması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, grup yönetimi listesi sunacağı ve vekillerce sadece usul yönünden o liste üzerinden oylamada bulunulacağı öğrenildi. Dolayısıyla fiilen “atama” ile grup yönetimi şekillenecek.VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu artık milletvekili olmadığı için CHP Grup Başkanı olacağına kesin gözüyle bakılırken, grup yönetimiyle ilgili üç grup başkanvekilinden birisi kadın olacak. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık Divanı’ndaki sandalye hakları bakımından ise CHP’li TBMM Başkanvekili ve katip üyelikleri için de kadın vekiller olmasına karar verdi.CHP’nin kararına göre TBMM Başkanvekili sıfatıyla en azından bir kadın Meclis’i yönetiyor olacak. “HÜDA PAR ile Yeniden Refah Partisi’nin bulunduğu Meclis’in başkanlık koltuğunda kadın olması gerektiği” görüşüyle Kılıçdaroğlu’nun böyle bir karar aldığı aktarıldı.TBMM İdari Amirliği’ndeki CHP’li üye içinse Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ün adı gündemde.Bu arada CHP’de bugünkü 4,5 saatlik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı kapsamında tüm MYK üyeleri istifa etti. Hafta başından itibaren Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve danışmanlarıyla teke tek görüşmelerde bulunarak, seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini almıştı ve MYK’nın yenilenmesi bekleniyordu.MYK üyeleri Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın'ın istifasıyla parti yönetimi koltukları boşaldı.Şimdi 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da CHP Parti Meclisi (PM) toplanacak ve seçim sonuçları ilk kez ele alınacak. CHP tüzüğü uyarınca Kılıçdaroğlu, PM üyeleri arasından MYK’ya atamada bulunma yetkisine sahip. Dolayısıyla PM’nin gündeminde seçimlerdeki eksik, hatalar ve kaybetme sürecinin yanısıra yeni MYK’da kimler olmalı tartışması da yapılacak.Kılıçdaroğlu, bugün istifasını sunmuş bazı isimlere de yeniden görev vererek, PM üyeleri arasından yeni isimler ile yeni MYK’sını oluşturacak.İmamoğlu’yla görüşmenin etkisi 12 kişilik MYK’yla ortaya çıkacakKemal Kılıçdaroğlu, bugün MYK’sının tümüyle istifa ettiği toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla biraraya geldi. Kılıçdaroğlu’nun sabah CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoglu’yla görüştüğü de belirtildi. Hafta başından bugüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi bazı belediye başkanları da CHP Genel Merkezi’ne gelmişti ve bu durum parti içindeki yeniden yapılanma konusundaki görüşmeler olarak aktarıldı.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bugün genel merkezdeki buluşmada, CHP’nin gelecek hafta başında açıklanacak MYK’sı ele alındı.Bugünden sonraki süreçte, İmamoğlu’nun çalışma ekibindeki PM üyesi Gökhan Günaydın’ın yeni MYK’da yer alması bekleniyor. Günaydın’ın yanısıra Kılıçdaroğlu’nun kendi yakın çalışma arkadaşlarından kimleri yeniden MYK’da görevlendireceği ve PM’den hangi isimleri atayacağı şimdilik kesinleşmemiş görünüyor.Kılıçdaroğlu’nun kendi yakın çalışma arkadaşı Bülent Tezcan’ı ise Grup Başkanvekili olarak TBMM Grubu yönetiminde görevlendireceği konuşuluyor.Bu arada halen PM üyesi olan Selin Sayek Böke, “CHP Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu’nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve CHP’nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek. Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek...” dedi.