HDP'li dört Belediyeye daha kayyım atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı Nalan Özaydın ile Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez ve Şanlıurfa Suruç Belediye Eş Başkanı Hatice Çevik'in yerine kayyım atandı.





Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Özaydın, Savur Belediye Başkanı Öncü, Derik Belediye Başkanı Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı. Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.





Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi. Çevik'in yerine de Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, kayyım olarak atandı.





31 Mart seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Kayapınar Belediyesi

Diyarbakır - Kocaköy Belediyesi

Diyarbakır - Bismil Belediyesi

Diyarbakır - Kulp Belediyesi

Diyarbakır - Yenişehir Belediyesi

Diyarbakır - Hazro Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Nusaybin Belediyesi

Mardin - Kızıltepe Belediyesi

Mardin - Mazıdağı Belediyesi

Mardin - Savur Belediyesi

Mardin - Derik Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

Van - Erciş Belediyesi

Van - İpekyolu Belediyesi

Van - Saray Belediyesi

Hakkari Belediyesi

Hakkari - Yüksekova Belediyesi

Şırnak - Cizre Belediyesi

Şırnak - İdil Belediyesi

Erzurum - Karayazı Belediyesi

Dersim - Mazgirt - Akpazar Belediyesi

Şanlıurfa - Suruç Belediyesi