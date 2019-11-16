HDP'li dört Belediyeye daha kayyım atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı Nalan Özaydın ile Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez ve Şanlıurfa Suruç Belediye Eş Başkanı Hatice Çevik'in yerine kayyım atandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Özaydın, Savur Belediye Başkanı Öncü, Derik Belediye Başkanı Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı. Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi. Çevik'in yerine de Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, kayyım olarak atandı.
31 Mart seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Kayapınar Belediyesi
Diyarbakır - Kocaköy Belediyesi
Diyarbakır - Bismil Belediyesi
Diyarbakır - Kulp Belediyesi
Diyarbakır - Yenişehir Belediyesi
Diyarbakır - Hazro Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Nusaybin Belediyesi
Mardin - Kızıltepe Belediyesi
Mardin - Mazıdağı Belediyesi
Mardin - Savur Belediyesi
Mardin - Derik Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Van - Erciş Belediyesi
Van - İpekyolu Belediyesi
Van - Saray Belediyesi
Hakkari Belediyesi
Hakkari - Yüksekova Belediyesi
Şırnak - Cizre Belediyesi
Şırnak - İdil Belediyesi
Erzurum - Karayazı Belediyesi
Dersim - Mazgirt - Akpazar Belediyesi
Şanlıurfa - Suruç Belediyesi