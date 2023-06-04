Samanyolu Haber /Gündem / Hedef gösterilen Behramoğlu’nun söyleşisi iptal edildi /04 Haziran 2023 12:45

Hedef gösterilen Behramoğlu’nun söyleşisi iptal edildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu Twitter hesabından Bitlis’te yapılacak kitap fuarındaki söyleşilerinin engellendiğini açıkladı. Söz konusu etkinlik daha önce hedef de gösterilmişti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Derneği (BETAV) tarafından düzenlenen kitap fuarındaki söyleşilerin iptal ediğini duyurdu.

Behramoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Kazandınız Mustafa Bey. Engellendik. Tebrikler. Sizin torunlarınızdan torunlarınızın en azından biri benim bir şiirimi sevgilisine  okuyacak, fakat ona dedenizin dedesinin adını biliyor musun diye sorulacak olsa cevabı “dalga mı geçiyorsun? “ olacaktır.”



Etkinlik, Bitlis yerel medyasından olan Kırmızı Bülten Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yüzer tarafından hedef gösterilmişti. Yüzer 31 Mayıs’ta Twitter hesabından “Betav, Bitlis’te düzenleyeceği 2. Kitap Fuarı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çete reisi, darbeci diyen Ataol Behramoğlu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan yargılanan Metin Uca’yı Bitlis’e getirecekmiş. BETAV İstanbul Şubesi bu hamleyle neyi amaçlıyor acaba?” paylaşımı yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hedef gösterilen Behramoğlu’nun söyleşisi iptal edildi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:44