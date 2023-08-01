Samanyolu Haber /Gündem / Hekim göçü hız kesmiyor: Temmuzda rekor sayıda belge talebi /01 Ağustos 2023 15:17

Hekim göçü hız kesmiyor: Temmuzda rekor sayıda belge talebi

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iyi hal belgesi için başvuru sayısı bugüne kadarki en yüksek aylık değere ulaştı. Bu ay toplam 288 hekim bu belgeyi talep etti. 2023’ün ilk yedi ayında toplam başvuru sayısı 1649’a ulaştı.

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Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret ediyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvurularda hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var. 
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