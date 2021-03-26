Samanyolu Haber /Gündem / Hekimlerden 'lebaleb' tepkisi:'Yüzleri de kızarmıyor ' /26 Mart 2021 09:08

Hekimlerden 'lebaleb' tepkisi:'Yüzleri de kızarmıyor '

Hekimler isyan ediyor: Vakalar artıyor, yoğun bakımlar doluyor, önlem alan yok. Halk sağlığını hiçe sayan 'lebaleb' kongrelere tepkiler devam ediyor.

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Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken pandemi ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı “lebaleb” AKP kongrelerine tepki gösteren hekimler, “Haritadaki tüm iller kıpkırmızı kesilirken yüzleri kızarmayanlar” diye nitelendirdikleri Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini istifaya davet etti. 

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yaptıkları açıklamada bakan Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine seslenerek “İki aydır salgın önleme kurallarına uyulmadan kapalı ve kalabalık ortamlarda AKP ilçe, il, il kadın, il gençlik, genel merkez kadın, genel merkez gençlik kongreleri yapıldı. AKP 7. olağan büyük kongresi, on binlerce AKP delegesi ve üyesi ile hiçbir pandemi kurallarına uyulmadan kalabalıklarla yapıldı. Tüm illerin neredeyse tamamı kırmızıya dönüştü, sesinizi çıkaramadınız. Bir tweet bile atmadınız!” dediler. 

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