Samanyolu Haber /Gündem / 'Her şey kontrol altında' diyen Nebati'ye Özdemir'den olay tepki! /07 Şubat 2023 15:43

'Her şey kontrol altında' diyen Nebati'ye Özdemir'den olay tepki!

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de enkaz altında olduğu depremin ardından her şeyin kontrol altında olduğunu ileri süren Bakan Nebati'ye tepki Cüneyt Özdemir'den geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem sonrası Şanlıurfa'ya gitti. Orada basın mensuplarına açıklama yapan Nebati; 'Her şey kontrol altında. Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler, Urfa'da her şey kontrol altında' dedi. Bu açıklamalara gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.

'GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ'
İşte yayındaki o diyalog: 

“Büyük bir felaketin ortasındayız, gerçeklerin üstünü böyle örtemezsiniz! Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama insanlar çığlık çığlığa ağlarken 'Sosyal medya abartıyor her şey kontrol altında' demeniz kimseye inandırıcı gelmiyor. Söyleyecek çok şey var ama...”

'OBAMA BİLE TEBESSÜMLE GÜLMÜŞTÜR'
“13 milyon kişi sokakta geçirmiş bu açıklamalara ben değil Obama bile tebessümle gülmüştür Asıl mesele enkazın altında ne olduğu! Enkazın başındaki insanların ne yediği ne içtiği. Bazı yetkililer kafayı sosyal medyaya takmışlar! Batsın bu sosyal medya...”
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